Еще в двух районах Сумщины появились тест-системы на коронавирус Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации.

- На сегодня уже в трех районах есть быстрые тесты на определение коронавирусной инфекции, - сообщила замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко. – Это Шостка, там приобрели 50 тестов, - это больше всего. Также тесты есть уже в Конотопе и Кролевце.