Еще в двух районах Сумщины появились тест-системы на коронавирус

- На сегодня уже в трех районах есть быстрые тесты на определение коронавирусной инфекции, - сообщила замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко. – Это Шостка, там приобрели 50 тестов, - это больше всего. Также тесты есть уже в Конотопе и Кролевце.
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