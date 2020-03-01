Подробности утренней аварии от патрульных (видео)

Сегодня утром, 20 марта, около 8:40, патрулируя улицу Привокзальную, инспекторы стали очевидцами ДТП.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Renault Logan, меняя направление движения, не убедился, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам дорожного движения, допустил столкновение с мотоциклом Spark, который двигался в попутном направлении.
53-летний водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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