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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49341

На Сумщине новая схема мошенничества

Как установили сотрудники полиции, обман состоял в том, что злоумышленник в одном из отделений компании-перевозчика сумел получить покупку неоплаченной.

Жертвой новой схемы аферистов стал 29-летний роменчанин, который пытался продать свой фотоаппарат. По словам потерпевшего, покупатель откликнулся довольно быстро. Они договорились, что доставка и оплата будут осуществляться через одну из известных компаний-перевозчика. После согласования всех вопросов, роменчанин отправил посылку в Сумы, указав на посылке адрес конкретного отделения перевозчика. В тот день, когда заказ должен был быть получен, покупатель позвонил продавцу и попросил назвать цифровой код, который должен прийти назад в смс-сообщении. Тот так и сделал. Через некоторое время покупатель позвонил снова. На этот раз он сообщил, что его не устраивает состояние фотоаппарата, и фирма-перевозчик возвращает посылку отправителю. Однако, когда роменчанин пришел забирать свой товар, оказалось, что буквально час назад его фототехнику уже забрали.

«Наши оперативники установили, что назвав собеседнику код из смс-сообщения, потерпевший таким образом предоставил доступ к своему «личному кабинету» в мобильном приложении фирмы-отправителя, - комментирует ситуацию Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - А дальше события разворачивались следующим образом: мошенник, имея доступ к «личному кабинету» потерпевшего, заменив его анкетные данные на данные человека, который должен был забирать посылку. И таким образом получил фотоаппарат совершенно бесплатно».

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители разыскивают ловкача и предостерегают жителей региона от излишней доверчивости. Не следует сообщать неизвестным лицам никакую информацию, которая может в тот или иной способ дать доступ к вашим счетам или имуществу, в том числе - и коды из смс-сообщений. Будьте внимательны и осмотрительны, и тогда вам не придется стать жертвой преступных посягательств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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