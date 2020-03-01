Сумська ОДА запустила telegram-канал про коронавірус

Telegram-канал щодо ситуації перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині доступний жителям області за посиланням https://t.me/CIVID19_Sumy.
Департамент коммуникаций и информационной политики совместно с КП «Электроавтотранс» ввели информирование сумчан о коронавирусе в коммунальном общественном транспорте....
Украинка умерла в больнице Романо-ди-Ломбардия...
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Президент Владимир Зеленский подтвердил выздоровление первого пациента, заболевшего коронавирусом Covid-19 в Украине....