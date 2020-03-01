В сумском коммунальном транспорте проводят аудио-лекции о коронавирусе

Звуковые сообщения, созданные на основе информации, представленной на сайте Минздрава Украины, пассажиры могут услышать уже с 20 марта. Сейчас файлы с оповещением загружены на специальные приборы в первых десяти троллейбусах - № 031, № 032, № 035, № 036, № 037, № 072, № 222, № 245, № 268, № 284.
В салонах тех транспортных средств, где это сделать технически невозможно, КП «Электроавтотранс» разместило тематические печатные информеры.
Це єдиний верифікований Сумською обласною державною адміністрацією Telegram-канал, де буде оперативно розміщуватися інформація про поточну ситуацію та останні оперативні дані...
Украинка умерла в больнице Романо-ди-Ломбардия...
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....
Президент Владимир Зеленский подтвердил выздоровление первого пациента, заболевшего коронавирусом Covid-19 в Украине....