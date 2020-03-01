В сумском коммунальном транспорте проводят аудио-лекции о коронавирусе Департамент коммуникаций и информационной политики совместно с КП «Электроавтотранс» ввели информирование сумчан о коронавирусе в коммунальном общественном транспорте.

Звуковые сообщения, созданные на основе информации, представленной на сайте Минздрава Украины, пассажиры могут услышать уже с 20 марта. Сейчас файлы с оповещением загружены на специальные приборы в первых десяти троллейбусах - № 031, № 032, № 035, № 036, № 037, № 072, № 222, № 245, № 268, № 284.

В салонах тех транспортных средств, где это сделать технически невозможно, КП «Электроавтотранс» разместило тематические печатные информеры.