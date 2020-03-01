Сумские копы разыскали мужчину, бившего свою собаку (видео)

19 марта в социальной сети опубликовали видеозапись, на которой неизвестный гражданин бьет собаку вблизи многоэтажек.
Данный инцидент вызвал резонанс у пользователей. Работники управления патрульной полиции в Сумской области приняли данную информацию и начали поиски мужчины.
Вечером стражи порядка получили сообщение от неравнодушных граждан, которые увидели похожего по внешним приметам мужчину. Они сообщили направление, куда он направляется и сами шли за ним, поддерживая связь со стражами порядка.
Патрульные полицейские быстро отреагировали и нашли гражданина. Он не отрицал свою причастность к данному факту. По его словам, собака бросалась на ребенка, и он решил таким образом научить ее так не делать.
Хотя на видеозаписи рядом никого не было, гражданин утверждал, что событие было в самом подъезде дома. Нынешнее местонахождение собаки мужчина категорически отказался называть.
Патрульные доставили его в Сумской отдел полиции, где передали следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка.