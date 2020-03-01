На Сумщине может появиться шестой подозревамый на заражение коронавирусом

Как сообщили на брифинге в облгосадминистрации, пять человек еще ждут результат. Они находятся под наблюдением врачей.
Последний из случаев - в Бурыни. О больном стало известно сегодня. К нему выехала специальная бригада медиков скорой помощи, которая осмотрит пациента, и, при необходимости, будет принято решение о его госпитализации.
По инициативе облгосадминистрации органы местного самоуправления привлечены к реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции. На сегодня из местных бюджетов выделено 24 миллиона гривен для защиты медицинских работников и улучшение материально-технической базы учреждений, которые должны быть задействованы в случае обнаружения коронавируса. Из этих средств 15 млн гривен выделил город Сумы.
На Сумщине одна из лучших инфекционных больниц в Украине за условиями содержания больных, 2/3 коечного фонда больницы - это боксированные отделения. Есть боксы и в каждом районе. Кроме того, в случае необходимости в организации оказания помощи больным с коронавирусом будет привлечено почти 500 медицинских работников.
Но главное сегодня, отмечают врачи, профилактика заболевания коронавирусом. Поэтому жители области должны придерживаться карантинных мероприятий, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения.
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