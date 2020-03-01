На Сумщині запустили цілодобову «гарячу лінію» по коронавірусу

Телефони гарячої лінії: (0542) 68-20-90, 68-20-25. Просимо Вас дотримуватись карантинних заходів та берегти своє здоров’я, повідомляє управління.
Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского...
Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы призывает сумчан не верить мошенникам, которые пользуются беспокойством граждан из-за...
Група компаній «ТЕХНОЛОГІЯ» виступила з ініціативою створити цільовий благодійний фонд «БІЗНЕС-МІСТУ» з метою координації дій небайдужих бізнесменів в питаннях допомоги...
Сегодня, 20 марта в Сумскую детскую и областную инфекционную больницы передали 25 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию....
20 марта улицам Сум и районных центров начали курсировать автомобили подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям....