На Сумщине из-за возгорания сухостоя чуть нее сгорело два дома

19 марта в 20:55, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Успенка Бурынского района. О пожаре сообщила местная жительница, которая увидела дым на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено остатки камыша вокруг местного ставка, а площадь, пройденная огнем, составляет 5 га, образовалась угроза дальнейшей переброски огня на расположенные вплотную к водоему два жилых дома и сеновал. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 3 км от очага горения.
В 23:35 возгорание локализовали, а в 2:27 - потратив на тушение 9 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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