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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09295

На Сумщине из-за возгорания сухостоя чуть нее сгорело два дома

Ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли от уничтожения два жилых дома и сеновал.

19 марта в 20:55, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Успенка Бурынского района. О пожаре сообщила местная жительница, которая увидела дым на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено остатки камыша вокруг местного ставка, а площадь, пройденная огнем, составляет 5 га, образовалась угроза дальнейшей переброски огня на расположенные вплотную к водоему два жилых дома и сеновал. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 3 км от очага горения.

В 23:35 возгорание локализовали, а в 2:27 - потратив на тушение 9 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Сухостой

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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