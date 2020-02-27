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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16269

На Сумщине ожидается похолодание

В связи с поступлением арктического воздуха 21-24 марта на Сумщине ожидается ощутимое похолодание.

Ночью температура снизится до -2 ..- 7 °С, днем составит -2 .. + 3 °С.

21-23 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.

22-24 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с.

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Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
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Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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