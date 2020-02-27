На Сумщине ожидается похолодание

Ночью температура снизится до -2 ..- 7 °С, днем составит -2 .. + 3 °С.
21-23 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.
22-24 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с.
Погода будет формироваться под влиянием области повышенного давления....
В ближайшие дни в Сумской области ожидаются небольшие осадки, сильный, порывистый ветер и понижение температуры воздуха....
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Начало марта будет преимущественно сухим, ветреным и по-весеннему теплым....
В последние дни зимы в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода....