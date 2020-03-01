В Сумах спасатели призывают население соблюдать карантинный режим (видео)

С помощью громкоговорящих устройств население информируют о необходимости соблюдения мер режима карантина и личной безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Спасатели призывают граждан без крайней необходимости не покидать свои дома, избегать места скопления людей, во время пребывания на улице надевать защитные маски и сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров. Крайне важно - соблюдать требования личной гигиены, позаботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
От выполнения правил гигиены и установленных карантинных ограничений напрямую зависит сохранение здоровья и жизни людей во время мировой пандемии, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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