В Сумах спасатели призывают население соблюдать карантинный режим (видео) 20 марта улицам Сум и районных центров начали курсировать автомобили подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

С помощью громкоговорящих устройств население информируют о необходимости соблюдения мер режима карантина и личной безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Спасатели призывают граждан без крайней необходимости не покидать свои дома, избегать места скопления людей, во время пребывания на улице надевать защитные маски и сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров. Крайне важно - соблюдать требования личной гигиены, позаботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

От выполнения правил гигиены и установленных карантинных ограничений напрямую зависит сохранение здоровья и жизни людей во время мировой пандемии, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.