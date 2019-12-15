Верховный суд посадил бывшего сумского нацгвардейца на 6 лет за избиение охранника собора Верховный суд оставил без изменений приговор экс-военному за причинение телесных повреждений, в результате которых потерпевший 5-й год находится в коме.

19 марта Верховным судом рассмотрено кассационную жалобу защитника осужденного за нанесение тяжких телесных повреждений нацгвардейца.

Установлено, что экс-военнослужащий военной службы по контракту, 22 октября 2015 года, находясь на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес несколько ударов кулаком в область головы гражданскому лицу (охраннику собора – Ред.). От полученных телесных повреждений пострадавший до настоящего времени находится в коме. Во время задержания работниками полиции у военнослужащего было обнаружено и изъято холодное оружие, а именно боевой тактичный нож.

6 июня 2019 года приговором Заречного районного суда г. Сумы правонарушитель – военнослужащий Национальной гвардии Украины признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 263 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

17 октября 2019 года постановлением Харьковского апелляционного суда жалоба защитника обвиняемого оставлена без удовлетворения, приговор суда первой инстанции без изменений. В кассационной жалобе сторона защиты просила отменить решение апелляционной и первой инстанции в связи с существенным нарушением уголовного процессуального закона Украины.

19 марта 2020 года по обоснованной позиции публичного обвинения - военной прокуратуры Центрального региона Украины и Офиса Генерального прокурора, Верховным судом принято решение об оставлении кассационной жалобы защитника осужденного без удовлетворения. Окончательный приговор обвиняемому - 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.