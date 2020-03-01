На Сумщине объявили подозрение шайке мошенников из СИЗО На Сумщине следователи полиции объявили подозрение в совершении серии мошенничеств руководителю и членам организованной преступной группы.

Напомним: недавно работники полиции и СБУ разоблачили нескольких осужденных, которые, отбывая наказание в местах лишения свободы, под видом работников банков обманули более двадцати граждан. По предварительным подсчетам, с помощью мошеннических схем они завладели средствами на сумму более 300 000 гривен.

Организовал группу 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина, имеющий тесные связи в криминальных кругах. Используя свой авторитет и контролируя «сокамерников», он распределил роли каждого из них, аккумулировал и распоряжался полученными преступным путем средствами. Большая часть денег шла на нужды лидерам преступной среды региона.

В группе, кроме ее организатора, насчитывалось еще четверо осужденных. Пятый сообщник находился на свободе и координировал сбор наличных средств.

В ходе ряда проведенных обысков правоохранители изъяли мобильные терминалы и сим-карты, с помощью которых злоумышленники звонили своим жертвам, банковские карточки, на которые перечислялись средства от потерпевших, и «черную бухгалтерию».

Сейчас следователи полиции объявили организатору и двум его подручным подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины по квалифицирующим признаком «совершение в составе организованной группы». Двум другим сокамерникам - подозрение по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие причастные к преступной группы лица и круг потерпевших, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.