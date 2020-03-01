Сумы получили первые 25 экспресс-тестов на коронавирус

Об этом сообщается на странице АО «Технология» в Фейсбуке.
«Наконец, мы получили первые 25 экспресс-тестов. Передаем их равными частями в детскую городскую больницу Св. Зинаиды и областную инфекционную больницу. Тесты позволяют оперативно определить наличие антител к вирусу», - говорится в сообщении.
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