Сумы получили первые 25 экспресс-тестов на коронавирус Сегодня, 20 марта в Сумскую детскую и областную инфекционную больницы передали 25 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщается на странице АО «Технология» в Фейсбуке. «Наконец, мы получили первые 25 экспресс-тестов. Передаем их равными частями в детскую городскую больницу Св. Зинаиды и областную инфекционную больницу. Тесты позволяют оперативно определить наличие антител к вирусу», - говорится в сообщении.