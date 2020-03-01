У Сумах створили благодійний фонд «БІЗНЕС-МІСТУ» на протидію коронавірусу (відео)

Керівник БФ «БІЗНЕС-МІСТУ» - Цупро Олександр Миколайович, один із директорів Групи компаній «ТЕХНОЛОГІЯ», а його заступник – директор ТРЦ «Мануфактура» Володимир Лободін.
Фонд розташовується за адресою: м. Суми, вул. Вільний лужок, 6.
Телефони: +38 (0542) 70-12-20, +38 (067) 540 44 00,
е-mail: sumycovid19@gmail.com.
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