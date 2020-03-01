В Сумах появились коронавирусные мошенники

Речь о случаях, когда людям обещают бесплатную диагностику на коронавирусную инфекцию, ссылаясь на учреждения здравоохранения: злоумышленники под видом специалистов, одетых в противоэпидемические костюмы и маски, проникают в квартиры доверчивых граждан якобы проверить температуру или заболевания COVID-19.
Еще ряд историй касается информационной атаки в социальных сетях и с помощью СМС-сообщений на личные номера.
Поэтому жителей Сумской городской ОТГ просят относиться к подобным случаям критически, соблюдать информационной гигиены и в случае распространения такой информации обращаться в киберполицию (электронная почта su@cybercrime.gov.ua, тел.: 77-07-16) для установления источников и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию.
Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского...
Група компаній «ТЕХНОЛОГІЯ» виступила з ініціативою створити цільовий благодійний фонд «БІЗНЕС-МІСТУ» з метою координації дій небайдужих бізнесменів в питаннях допомоги...
Сегодня, 20 марта в Сумскую детскую и областную инфекционную больницы передали 25 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию....
На Сумщине следователи полиции объявили подозрение в совершении серии мошенничеств руководителю и членам организованной преступной группы....
20 марта улицам Сум и районных центров начали курсировать автомобили подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям....