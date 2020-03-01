В Сумах появились коронавирусные мошенники Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы призывает сумчан не верить мошенникам, которые пользуются беспокойством граждан из-за коронавируса.

Речь о случаях, когда людям обещают бесплатную диагностику на коронавирусную инфекцию, ссылаясь на учреждения здравоохранения: злоумышленники под видом специалистов, одетых в противоэпидемические костюмы и маски, проникают в квартиры доверчивых граждан якобы проверить температуру или заболевания COVID-19.

Еще ряд историй касается информационной атаки в социальных сетях и с помощью СМС-сообщений на личные номера.

Поэтому жителей Сумской городской ОТГ просят относиться к подобным случаям критически, соблюдать информационной гигиены и в случае распространения такой информации обращаться в киберполицию (электронная почта su@cybercrime.gov.ua, тел.: 77-07-16) для установления источников и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию.