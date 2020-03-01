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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:5030

Воспитанник сумского тренера, который сейчас играет в Перудже, обратился к украинцам из-за коронавируса

Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского тренера Валерия Самодая, обратился к украинцам.

«Привіт!

Хочу звернутися до всіх українців

Хочу звернутись до вас на тему коронавірусу в Україні

Я слідкую за новинами кожного дня відколи ця хвороба дійшла до нашої з вами країни.

І я бачу що більшість українців до цього вірусу поставились не досить серйозно.

Ви продовжуєте гуляти у парках з дітьми або без них , їздити на роботи , створювати величезні черги у банках та на зупинках!

Так само було і тут у Італії перші два тижні . Люди не придавали цій хворобі ніякого значення ,всі думали що це дуже швидко закінчиться . Ходили у ресторани та кафе, гуляли у парках або просто по місту ,їздили на роботу.

Але виявилось так що цей вірус не швидко закінчився ,як всі думали ,а дуже швидко розповсюджувався по всій країні із регіону у регіон . І ось після того як всю країну перекрили, ввели карантин ,не залишилось ні одного регіону, де б не знайшли хоч одного хворого, коли в лікарнях уже не вистачало місць , ось тоді ЛЮДИ ЗРОЗУМІЛИ що це є реальна НЕБЕЗПЕКА для всієї країни і почали притримуватися правил карантину .

Коли за якихось 10-14 днів кількість хворих зросла із сотень до тисяч.

Невже ми українці хочемо наступити на ті ж граблі ,невже нам не вистачає реального прикладу для того щоб зрозуміти ,що наше життя або життя близьких нам людей дорожче за роботу ,прогулянку чи просто вештанням по місту або ж сплати за комуналку ! Чи все ж ми дочекаємось того дня коли за добу буде вмирати по 400-500 людей ,а заражатимуться тисячі і тоді зрозуміємо що не влада винна у всьому а тільки ми , ті хто не прислухався до порад.

Невже так складно посидіти дома дві-три неділі ,перечекати , приділити дітям більше уваги , відпочити, добряче поспати або ж використати час для того що ви хотіли би зробити у дома але із-за роботи не могли.

Я прошу усіх віднестися до цієї ситуації серйозно та з відповідальністю .

ЗАЛИШАЙТЕСЬ У ДОМА

Виходьте на вулицю тільки для того щоб

* купити їжі

* прогулятися максимум хвилин 15-20 і то біля будинку і бажано не із друзями чи компанією

* сходити до аптеки

І ВСЕ , зрозумійте цим ми можемо хоч трохи призупинити розповсюдження цього вірусу та в рази зменшити кількість заражених та смертей

Давайте зроби так щоб не було запізно як у Італії чи Китаю

Щоб літо ми провели не у карантині

Я вірю в нашу єдність і впевнений ми подолаємо цей вірус завдяки нашій єдності», - написал он в Фейсбуке.

Общество Волейбол Коронавирус Олег Плотницкий

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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