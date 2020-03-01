Где в Сумах вечером отключат воду?

В 22:00 будет прекращена подача воды в дома по проспекту Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, района Барановки и прилегающих к ним улиц.
До этого времени станция будет работать с пониженным давлением.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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