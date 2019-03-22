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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:26373

Сумчанка показала обочины на въездах в Сумы (видео)

Сумская веломарафонка Марина Мороз снова проехалась до въезда в Сумы с роменского направления, где всего неделю назад она с товарищами убирала мусор с обочин.

За несколько дней картина почти та же, не помогли даже установленные таблички. Потом съездила ко въезду со стороны Харькова. Там картина еще более удручающая. Об этом она написала в Фейсбуке, добавив красноречивое видео.

«Накатила сегодня полтишок вокруг Сум.

Назвала ролик: «Так люблю тебя Сумы, что не хватает матюков», но у этого выражения есть автор из Львова))

Поэтому, Добро пожаловать в С...

#Чистемісто», - написала она.

Общество Уборка мусора

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