Сумчанка показала обочины на въездах в Сумы (видео)

За несколько дней картина почти та же, не помогли даже установленные таблички. Потом съездила ко въезду со стороны Харькова. Там картина еще более удручающая. Об этом она написала в Фейсбуке, добавив красноречивое видео.
«Накатила сегодня полтишок вокруг Сум.
Назвала ролик: «Так люблю тебя Сумы, что не хватает матюков», но у этого выражения есть автор из Львова))
Поэтому, Добро пожаловать в С...
#Чистемісто», - написала она.
Сумская веломарафонщица Марина мороз продолжает тренироваться и следить за состоянием обочин на въезде в Сумы по Роменской трассе....
13 марта всего двое сумских велосипедистов убрали более 50 метров обочины на въезде в город со стороны Роменской....
Творче молодіжне об'єднання Ripple People запрошують всіх небайдужих долучитись до екологічної акції «Чистий берег»....
Сегодня, 23 марта, сумчан собственными силами убрали мусор с обочин на веъзде в город со стороны Харькова....
В начале неделе сумчан повергла в шок фотография с въезда в город со стороны ул. Роменская, которую опубликовали в соцсетях....