Во Львове подтвердили случай коронавируса Об этом сообщает мэр города Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

По данным Садового, заболел житель Львова 1950 года рождения, он 13 марта вернулся из Германии. Данные его тестов подтвердили две частные лаборатории во Львове, сейчас материалы направлены в Центр общественного здоровья в Киев.

Мужчина будет госпитализирован в инфекционную больницу.

Ранее в Украине было подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом, три - летальные.