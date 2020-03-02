Во Львове подтвердили случай коронавируса

По данным Садового, заболел житель Львова 1950 года рождения, он 13 марта вернулся из Германии. Данные его тестов подтвердили две частные лаборатории во Львове, сейчас материалы направлены в Центр общественного здоровья в Киев.
Мужчина будет госпитализирован в инфекционную больницу.
Ранее в Украине было подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом, три - летальные.
По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19....
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