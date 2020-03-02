В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. О соответствующем решении Кабмина сообщил его глава Денис Шмыгаль.

В этот же день Днепропетровская ОГА уже ввела чрезвычайное положение в этой области.

По сообщению, областные государственные администрации, а также столичные власти должны обеспечить «координацию соответствующих мероприятий». Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, решение приняли, чтобы обезопасить людей от инфекции.

«Правительство прилагает максимум усилий, чтобы не допустить массовых случаев заражения. При этом осуществляются все необходимые меры для того, чтобы больницы были готовы на реагированию случаи коронавирусной инфекции, врачи и медицинский персонал имели необходимые средства индивидуальной защиты и оборудование. Следует помнить, что сейчас одним из самых действенных средств борьбы является самоизоляция. Поэтому призываю всех соблюдать правила карантина», - цитирует Шмыгаля пресс служба правительства.

Согласно Кодексу гражданской защиты, чрезвычайной ситуацией считают такую, которая характеризуется нарушением «нормальных условий жизнедеятельности населения» из-за катастрофы, аварии, пожара, стихийного бедствия, эпидемии.