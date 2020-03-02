В соседней с Сумщиной области зафиксировали случай инфицирования коронавирусом

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один — в Харьковской, один — во Львовской.
Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. О соответствующем решении Кабмина сообщил его...
Об этом сообщает мэр города Андрей Садовой на своей странице в Facebook....
Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского...
Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы призывает сумчан не верить мошенникам, которые пользуются беспокойством граждан из-за...
Група компаній «ТЕХНОЛОГІЯ» виступила з ініціативою створити цільовий благодійний фонд «БІЗНЕС-МІСТУ» з метою координації дій небайдужих бізнесменів в питаннях допомоги...