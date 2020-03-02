В соседней с Сумщиной области зафиксировали случай инфицирования коронавирусом По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один — в Харьковской, один — во Львовской.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.