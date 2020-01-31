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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:21236

Тарас Шелестюк подаст в суд на своего промоутера

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) заявил о намерении подать в суд на своего промоутера.

Об этом он написал в одном из комментариев к своему посту в Instagram.

«Бетербиев судился с промоутером и проиграл суд, затем подал апелляцию. После этого они договорились.

Я предлагал промоутеру варианты, но он отказался. Будем подавать в суд», – написал Шелестюк.

Напомним, Шелестюк не боксировал 11 месяцев, вернувшись на ринг 1 февраля. Простой был связан из-за проблем боксера с деятельностью его промоутера.

 
Спорт Бокс Тарас Шелестюк

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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