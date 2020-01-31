Тарас Шелестюк подаст в суд на своего промоутера

Об этом он написал в одном из комментариев к своему посту в Instagram.
«Бетербиев судился с промоутером и проиграл суд, затем подал апелляцию. После этого они договорились.
Я предлагал промоутеру варианты, но он отказался. Будем подавать в суд», – написал Шелестюк.
Напомним, Шелестюк не боксировал 11 месяцев, вернувшись на ринг 1 февраля. Простой был связан из-за проблем боксера с деятельностью его промоутера.
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