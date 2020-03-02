Сумских спортсменов «кинула» украинская авиакомпания Сумской тренер Оксана Дубинская рассказала в Фейсбуке о случае, который произошел с отменой авиарейса в Бухарест в связи с эпидемией коронавируса.

«ПРОШУ РЕПОСТУ!!!

Шановні юристи, треба Ваша допомога.

Шановна спортивна спільнота!!!

На початку березня команда за спортивної аеробіки планувала поїздку на змагання до мвста Бухарест з 22 по 24 квітня.

Тренер та 3 спортсмени, які згодом повинні були представляти збірну команду України зі спортивної аеробіки на Чемпіонаті Світу.

Для них цей старт був дуже важливим. Авіа-білети купили онлайн через сайт Fly UIA . Оплатили через банківський платіж, в якому вказано отримувач коштів "Міжнародні Авіалінії України", але ... Звісно у сьогоднішніх умовах спалаху #COVID19 рейс було відмінено.

Повідомлення від "Contact UIA <Contact@flyuia.com>":

«Шановний Пасажире,

Інформуємо Вас, що рейс PS9059/7W759 Київ - Бухарест 22 квітня скасовано.

Просимо вибачення за пов’язані з цим незручності й сподіваємося на Ваше розуміння.

У цій ситуації ми пропонуємо Вам змінити дату подорожі або ж залишити квиток для подальшого використання протягом терміну його чинності. Для внесення змін до Вашого квитка, будь ласка, зверніться за місцем його придбання.

У разі, якщо авіаквитки були придбані на інтернет ресурсах МАУ (сайт, мобільний додаток, соцмережі Facebook, Instagram, Twitter), а також через контакт-центр компанії, просимо звертатись за посиланнями:

до контактного центру МАУ за телефоном +38 044 593 76 40, або 566 (з мобільного в Україні)

Ми розуміємо, що скасування рейсу призвело до незручностей, а також усвідомлюємо, що не зможемо обробити всі заявки одночасно, і щиро просимо за це вибачення. Проте безпека польотів і здоров’я пасажирів є для нас пріоритетом, а виконання рекомендацій урядів низки країн є обов’язковою умовою для їх забезпечення.

З повагою,

Міжнародні Авіалінії України».

Звісно, у зв’язку з цим, ми заповнюємо форму на повернення коштів, за ненадану послугу від Fly UIA, як компанію, яка попередньо отримала повну оплату за замовлення.

Відповідь від МАУ:

«Customerrelations <customerrelations@flyuia.com>

Шановна Анно,

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) засвідчує вам щиру повагу та на ваше звернення повідомляє наступне.

Під час придбання авіаквитків пасажири знайомляться і повною мірою погоджуються з умовами договору перевезення і Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу авіакомпаній, рейсами яких вони планують здійснити подорож.

При цьому, інформуємо вас, що рейс PS9059 за маршрутом Київ – Бухарест виконувався авіакомпанією «Wind Rose».

В даному випадку, відповідальність за затримку, скасування рейсу або відмові у перевезенні несе фактичний (оперуючий) перевізник (WINDROSE-reliable wings).

Ми шкодуємо, що такий випадок стався під час вашого повітряного перевезення, але провини авіакомпанії МАУ в цьому немає.

Щиро сподіваємося, що ваші подальші подорожі будуть викликати у вас лише приємні спогади.

Best regards,

Nataliia Kuzmenko

Customer Relations Manager

Ukraine International Airlines».

Тобто виходить, що кошти платіть в МАУ, а ми так тут не причому, просто боком стояли.

Як то кажуть «...а фуфаєчку так і не дали...».

Шановні друзі ПРОШУ ВАС ПРОКОНСУЛЬТУВАТИ, ЯК ЮРИДИЧНО ВІРНО ОФОРМИТИ ПРЕТЕНЗІЮ НА ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ!!!Прошу РЕПОСТУ!», - написала она.