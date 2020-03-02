Сумской вратарь принял участие в #stayathomechallenge (видео)

Многие спортсмены сейчас сидят в самоизоляции или на карантине, тренируясь только дома.
Популярный футбольный аккаунт в Instagram – 433 запустил челлендж, в котором футболисты жонглирубт рулоном туалетной бумаги. К Челленджу присоединились игроки «Ювентуса», «Реала», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Барселоны» и другие спортсмены. Среди присоединившихся много известных и даже легендарных футболистов, таких, как Лионель Месси («Барселона»), Серхио Рамос («Реал» Мадрид), Стивен Джеррард (главный тренер «Рейнджерс») и др.
Александр Сирицкий передал эстафету партнерам по команде Юлиану Горбатому, Евгению Морозу и Виталию Катеринину.
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