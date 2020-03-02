10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 10 новых случаев COVID-19 в Черновицкой области, всего в Украине - 40 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Пациент, у которого первого был зафиксирован COVID-19 уже выздоровел. По данным ЦОЗ, еще 1 случай COVID-19 подтвержден в Киевской области. Таким образом, всего в Украине - 40 случаев инфицирования коронавирусом. В т.ч. Черновицкая область - 25, Киевская - 3, Киев - 3, Житомирская - 2, Днепропетровская - 2, Ивано-Франковская - 2, Донецкая - 1, Харьковская - 1, Львовская - 1.