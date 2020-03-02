На Сумщине уже 9 подозрений на коронавирус

Как сообщил Иван Боршош, по состоянию на этот час в области есть 9 подозрений на коронавирус. Среди тех, у кого взяли биоматериалы для проведения теста, есть сумчанка, 33 лет, которая вернулась из Египта. Но результатов теста, ни положительных, ни отрицательных медики области пока не получили, пишет Sumy.Today.
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