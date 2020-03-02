На Сумщине уже 9 подозрений на коронавирус Как сообщил заместитель главы Сумской ОГА Иван Боршош, по состоянию на 23.00 20 марта в Сумской области не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Как сообщил Иван Боршош, по состоянию на этот час в области есть 9 подозрений на коронавирус. Среди тех, у кого взяли биоматериалы для проведения теста, есть сумчанка, 33 лет, которая вернулась из Египта. Но результатов теста, ни положительных, ни отрицательных медики области пока не получили, пишет Sumy.Today.