Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10174

МИД подтвердил третью смерть украинца за границей

146 граждан Украины находятся на карантине за рубежом.

По состоянию на 22.00 пятницы, 20 марта, за границей от коронавируса COVID-19 умерли три украинца. Об этом на РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, вылечилось за рубежом шесть украинцев, четверо - в Японии и по одному - в Италии и Польше.
"146 граждан Украины находятся на карантине: Польша - 101, Бразилия - 16, Германия - 7, ОАЭ - 3, США - 2, Молдова - 2, Великобритания - 2, Вьетнам - 7, Австралия - 2, Румыния - 1, Куба - 1, Китай - 1, Израиль - 1. Три гражданина Украины за границей умерли", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 15 украинцев проходят лечение. Больше всего - по четыре человека - в Германии и Доминиканской Республике.

Общество Коронавирус

По тематике

Александр Зинченко пожелал фанатам крепкого здоровья (видео)
Сегодня 08:42

Александр Зинченко пожелал фанатам крепкого здоровья (видео)

Следите за гигиеной, мойте руки, старайтесь сидеть дома, посоветовал студент сумского вуза и игрок "Манчестер Сити"....

Червоний Хрест України запускає флешмоб «Роздрукуй для батьків»
Сегодня 08:33

Червоний Хрест України запускає флешмоб «Роздрукуй для батьків»

Ми звикли, що наші батьки, бабусі й дідусі піклуються про нас. Тепер ми маємо потурбуватися про них....

На Сумщине уже 9 подозрений на коронавирус
Вчера 23:39

На Сумщине уже 9 подозрений на коронавирус

Как сообщил заместитель главы Сумской ОГА Иван Боршош, по состоянию на 23.00 20 марта в Сумской области не подтверждено ни...

10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области
Вчера 23:37

10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 10 новых случаев COVID-19 в Черновицкой области, всего в Украине -...

Сумской вратарь принял участие в #stayathomechallenge (видео)
Вчера 23:27

Сумской вратарь принял участие в #stayathomechallenge (видео)

Голкипер сумского клуба «FoodCentre-СумДУ» Александр Сирицкий принял участие во всемирном челлендже....

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
18.03.2020 14:12
В Тростянце врачи и полицейские будут ездить на общественном транспорте бесплатно
Сегодня 08:53
Александр Зинченко пожелал фанатам крепкого здоровья (видео)
Сегодня 08:42
Червоний Хрест України запускає флешмоб «Роздрукуй для батьків»
Сегодня 08:33
МИД подтвердил третью смерть украинца за границей
Сегодня 08:10
На Сумщине уже 9 подозрений на коронавирус
Вчера 23:39
10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области
Вчера 23:37
Сумской вратарь принял участие в #stayathomechallenge (видео)
Вчера 23:27
Сумских спортсменов «кинула» украинская авиакомпания
Вчера 23:02
Тарас Шелестюк подаст в суд на своего промоутера
Вчера 21:21
В соседней с Сумщиной области зафиксировали случай инфицирования коронавирусом
Вчера 20:49
В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса
Вчера 20:45
view counter

Статьи

5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
Вчера 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.