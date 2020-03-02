МИД подтвердил третью смерть украинца за границей 146 граждан Украины находятся на карантине за рубежом.

По состоянию на 22.00 пятницы, 20 марта, за границей от коронавируса COVID-19 умерли три украинца. Об этом на РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, вылечилось за рубежом шесть украинцев, четверо - в Японии и по одному - в Италии и Польше.

"146 граждан Украины находятся на карантине: Польша - 101, Бразилия - 16, Германия - 7, ОАЭ - 3, США - 2, Молдова - 2, Великобритания - 2, Вьетнам - 7, Австралия - 2, Румыния - 1, Куба - 1, Китай - 1, Израиль - 1. Три гражданина Украины за границей умерли", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 15 украинцев проходят лечение. Больше всего - по четыре человека - в Германии и Доминиканской Республике.