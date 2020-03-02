Червоний Хрест України запускає флешмоб «Роздрукуй для батьків»

Червоний Хрест України запускає всеукраїнський флешмоб: «Роздрукуй для батьків».
Роздрукуй цей макет на аркуші А4 (див.посилання) з обох боків і безконтактно передай літнім родичам, сусідам або знайомим, яким потрібна допомога, разом із продуктами, ліками чи своєю увагою. При передачі важливо тримати дистанцію.
Роздруківка допоможе дізнатися більше про те, як захиститися від коронавірусу, і почуватися спокійніше.
Якщо у тебе кольоровий принтер, бери цей макет https://bitly.su/GZaO8In.
Якщо у тебе чорно-білий принтер, бери цей https://bitly.su/DJD9Tw.
Допомогти легко! Навколо нас є люди, які потребують нашого захисту та уваги найбільше, йдеться в повідомленні на Фейсбуці.
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