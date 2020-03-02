Александр Зинченко пожелал фанатам крепкого здоровья (видео)

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко в связи с пандемией коронавируса обратился к украинцам в видеообращении. При этом сделал это Александр на украинском языке.

"Дорогі українці! У цей непростий час я і мої діти (показывает на щенков) хочемо побажати вам міцного здоров'я. Слідкуйте за гігієною, мийте руки, намагайтеся сидіти вдома. Разом ми подолаємо цю недугу!", - сказал Зинченко.