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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:531

В Тростянце врачи и полицейские будут ездить на общественном транспорте бесплатно

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова.

«На городской комиссии ТЭБЧС приняты важные решения:

- с понедельника в городские автобусы в первую очередь будут проходить медицинские работники учреждений нашего общества, чтобы попасть на работу в больницу. Для этого все медики получат соответствующие удостоверения.

Также решено, что проезд всех медиков в общественном транспорте в Тростянце и работников полиции будет БЕСПЛАТНЫМ.

Медицинские работники Тростянецкой больницы, проживающих в селах нашего района или в других районах, где отменено пригородное транспортное сообщение будут доставляться бесплатно транспортом бюджетных учреждений нашей общины и района на место своей работы», - написал он.

Общество Бесплатный проезд Врачи Тростянец
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