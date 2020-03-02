В Тростянце врачи и полицейские будут ездить на общественном транспорте бесплатно

«На городской комиссии ТЭБЧС приняты важные решения:
- с понедельника в городские автобусы в первую очередь будут проходить медицинские работники учреждений нашего общества, чтобы попасть на работу в больницу. Для этого все медики получат соответствующие удостоверения.
Также решено, что проезд всех медиков в общественном транспорте в Тростянце и работников полиции будет БЕСПЛАТНЫМ.
Медицинские работники Тростянецкой больницы, проживающих в селах нашего района или в других районах, где отменено пригородное транспортное сообщение будут доставляться бесплатно транспортом бюджетных учреждений нашей общины и района на место своей работы», - написал он.
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