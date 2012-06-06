Сумчане вызываются подвозить врачей до работы В Сумах запустили еще одну инициативу помощи врачам.

О ней написала в Фейсбуке сумчанка Людмила Бунаас.

«Хотя наш город и небольшой, но пройти его за 40 минут по диагонали не возможно. Пока власть нашего города не знает или не хочет помочь добираться нашим медработникам до работы, - мы должны сами нам все организовать.

Давайте повторим то, что есть в других городах!!!

Уважаемые медработники - идентифицирует себя ЖЕЛТЫМИ ленточками.

Все кто едет на собственных авто и ИМЕЮТ возможность взять одного человека - обращайте внимание на людей, которые стоят на остановках!!! Возможно, именно так вы внесете свой вклад в борьбу с пандемией.

Только вместе мы все сможем!», - написала она.

Также создана группа в Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/helpdoctor.

И в телеграме https://t.me/HelpDoctorSumy.