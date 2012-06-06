Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23141

Сумчане вызываются подвозить врачей до работы

В Сумах запустили еще одну инициативу помощи врачам.

О ней написала в Фейсбуке сумчанка Людмила Бунаас.

«Хотя наш город и небольшой, но пройти его за 40 минут по диагонали не возможно. Пока власть нашего города не знает или не хочет помочь добираться нашим медработникам до работы, - мы должны сами нам все организовать.

Давайте повторим то, что есть в других городах!!!

Уважаемые медработники - идентифицирует себя ЖЕЛТЫМИ ленточками.

Все кто едет на собственных авто и ИМЕЮТ возможность взять одного человека - обращайте внимание на людей, которые стоят на остановках!!! Возможно, именно так вы внесете свой вклад в борьбу с пандемией.

Только вместе мы все сможем!», - написала она.

Также создана группа в Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/helpdoctor.

И в телеграме https://t.me/HelpDoctorSumy.

Общество Врачи Медики Подвозка

По тематике

Сегодня 08:53

В Тростянце врачи и полицейские будут ездить на общественном транспорте бесплатно

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова....

В Сумской район завлекают врачей жильем
20.11.2018 12:50

В Сумской район завлекают врачей жильем

Проблему укомплектованности медицинских учреждений семейными врачами в Сумском районе будут решать путем приобретения для них жилья....

В Сумах студенты-медики пикетировали милицию
21.02.2014 12:05

В Сумах студенты-медики пикетировали милицию

Больше 50 старшекурсников сумского мединститута пришли к горотделу милиции с призывом прекратить расстрел медиков на Майдане в Киеве.... 13

25.06.2013 09:42

Сумских медиков наградили

Указом президента Украины по случаю Дня медицинского работника наградили двух сумских врачей....

06.06.2012 13:01

В Сумах врачам выдали дипломы

СумГУ выдал дипломы 166 будущим врачам, 11 из которых-с наградами.... 5

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
18.03.2020 14:12
Сумчане вызываются подвозить врачей до работы
Сегодня 09:23
В Тростянце врачи и полицейские будут ездить на общественном транспорте бесплатно
Сегодня 08:53
Александр Зинченко пожелал фанатам крепкого здоровья (видео)
Сегодня 08:42
Червоний Хрест України запускає флешмоб «Роздрукуй для батьків»
Сегодня 08:33
МИД подтвердил третью смерть украинца за границей
Сегодня 08:10
На Сумщине уже 9 подозрений на коронавирус
Вчера 23:39
10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области
Вчера 23:37
Сумской вратарь принял участие в #stayathomechallenge (видео)
Вчера 23:27
Сумских спортсменов «кинула» украинская авиакомпания
Вчера 23:02
Тарас Шелестюк подаст в суд на своего промоутера
Вчера 21:21
В соседней с Сумщиной области зафиксировали случай инфицирования коронавирусом
Вчера 20:49
view counter

Статьи

5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
Вчера 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.