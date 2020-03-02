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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55395

Коронавирус в Украине: под Тернополем заразился священник

Первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.

Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.

В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

«Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг», – сообщили в ОГА.

На 23.00 20 марта в Украине 41 человек заразился коронавирусной инфекцией.

Общество Коронавирус

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