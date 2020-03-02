Коронавирус в Украине: под Тернополем заразился священник Первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.

Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.

В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

«Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг», – сообщили в ОГА.

На 23.00 20 марта в Украине 41 человек заразился коронавирусной инфекцией.