Коронавирус в Украине: под Тернополем заразился священник

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.
Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.
Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.
В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
«Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг», – сообщили в ОГА.
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