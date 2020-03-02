Угроза коронавируса: на Сумщине не спешат с отправкой биоматериалов в лабораторию

Анализы у него взяли, но в областной центр отправят их только в понедельник. Эту информацию подтвердила главный врач Бурынской ЦРБ Зоя Сидорук, пишет Sumy.Today.
По ее словам, заведующий инфекционным отделением заказал авто для транспортировки биоматериалов на понедельник. На вопрос, зачем ждать два дня, г-жа Сидорук ответила, что на пациенте и эпидемиологическом окружении это никак не отразится, потому что мужчина уже получает медицинскую помощь, и он изолирован. Врачи работают с ним в защитных костюмах и масках. 35 контактных лиц, с которыми он раньше пересекался в больнице, когда впервые обратился к семейному врачу, предупреждены, они должны находиться на самоизоляции.
Что касается симптомов, с которыми мужчину госпитализировали, то это общая слабость, сухой кашель, температура. По данным Зои Сидорук, пневмонии рентген у него не обнаружил, и сегодня уже нет температуры, однако остается слабость и сухой кашель. Именно из-за этих симптомов, а также тот факт, что он вернулся из Польши, медики заподозрили у него коронавирус.
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