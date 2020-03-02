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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48670

В Сумах насмерть сбили женщину

21 марта, около 11:40, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы, возле дома №9.

0542.ua

По предварительным данным, 24-летний водитель транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 51-летнюю гражданку.

От полученных телесных повреждений женщина погибла на месте происшествия.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

Право ДТП. Смертельное ДТП

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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