В Сумах насмерть сбили женщину

По предварительным данным, 24-летний водитель транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 51-летнюю гражданку.
От полученных телесных повреждений женщина погибла на месте происшествия.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.
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