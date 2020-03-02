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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52336

Сумчане просят открыть зоомагазины во время карантина

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Снять запрет на работу зоомагазинов во время карантина».

«С 17 марта по 3 апреля 2020 года временному закрытию подлежат все магазины, кроме осуществляющих продажу продуктов питания, аптек и АЗС. От имени предпринимателей, осуществляющих реализацию продуктов питания для домашних животных \ грызунов \ рыб \ птиц и от имени горожан имеющих домашних любимцев (а таких большинство) просим снять запрет. Животные также имеют право на качественное питание в период карантина.

Минимальный объем товаров для животных можно найти в обычном продуктовом супермаркете, но некоторые из животных требуют специализированного питания в связи с врожденными или приобретенными физиологическими особенностями.

Давайте не забывать, что они тоже живые существа и нуждаются в нашей защите.

Просьба прислушиваться к общественному мнению и найти решение этого вопроса», - пишет автор петиции Кущенко Ярослав Николаевич.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Зоомагазины Петиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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