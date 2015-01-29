Сумские дорожники предупреждают о снеге и гололедице

С 21 по 25 марта ожидаются мокрый снег, дождь, а местами образования снежного покрова, похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с.
Дорогие водители и другие участники дорожного движения, на дорогах возможна гололедица, просим Вас быть осторожными и не спешить.
В случае чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефонам: 0542-700-281, 050-307-56-92, говорится в сообщении.
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