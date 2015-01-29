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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18268

Сумские дорожники предупреждают о снеге и гололедице

Служба автомобильных дорог в Сумской области распространила информацию об изменении погодных условий в Сумской области.

С 21 по 25 марта ожидаются мокрый снег, дождь, а местами образования снежного покрова, похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с.

Дорогие водители и другие участники дорожного движения, на дорогах возможна гололедица, просим Вас быть осторожными и не спешить.

В случае чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефонам: 0542-700-281, 050-307-56-92, говорится в сообщении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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