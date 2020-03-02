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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31279

На Сумщине у местного жителя нашли наркотики и патроны

Сотрудники Роменского отдела полиции по полученной оперативной информации провели неотложный обыск дома у 47-летнего жителя района.

И не ошиблись - у правонарушителя были обнаружены наркотическое сырье и патроны. Пакет с вероятным каннабисом мужчина хранил в одной из комнат своего дома, а 18 патронов прятал в потолке под досками.

По словам владельца усадьбы, он еще весной прошлого года нашел куст дикорастущей конопли, собрал листья, высушил и измельчил и хранил исключительно для себя, поскольку принимает каннабис путем курения. Что касается патронов, то их он случайно нашел два года назад на бывшем военном полигоне в одном из сел Роменского района.

Сейчас боеприпасы и наркотические средства весом около 50 граммов полицейские изъяли и направили на экспертизу. А по фактам незаконного хранения запрещенных вещей следователи начали сразу два уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Патроны

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