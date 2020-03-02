В Тростянце не останавливается строительство спортивных объектов Об этом написал на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.

«Эпидемия коронавируса когда-то завершится, потому завершаем строительство спортивных объектов и благоустройство мест отдыха в нашей громаде. – Реконструкция стадиона им.В.П.Куца – достраиваем футбольные поля 40х22 и 60х40; – строительство многофункциональной спортивной площадки на территории Смородинской школы; – Благоустройство зоны отдыха на р.Боромля в Тростянце», – написал он.