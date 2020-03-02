Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42239

В Тростянце не останавливается строительство спортивных объектов

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.

«Эпидемия коронавируса когда-то завершится, потому завершаем строительство спортивных объектов и благоустройство мест отдыха в нашей громаде.

– Реконструкция стадиона им.В.П.Куца – достраиваем футбольные поля 40х22 и 60х40;

– строительство многофункциональной спортивной площадки на территории Смородинской школы;

– Благоустройство зоны отдыха на р.Боромля в Тростянце», – написал он.

Спорт Тростянец

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В Тростянце отменили льготный проезд пенсионерам с утра
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В Тростянце отменят «Чайковский-фест»
18.03.2020 08:29

В Тростянце отменят «Чайковский-фест»

На внеочередном заседании Тростянецкой городского совета решили внести изменения в бюджет и направить 227,4 тыс. гривен на приобретение дезинфицирующих средств...

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Мэр Тростянца не испугался коронавируса
06.03.2020 12:29

Мэр Тростянца не испугался коронавируса

Работа над строительством спортивной базы в Тростянце продолжается....

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Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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