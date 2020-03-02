В Тростянце не останавливается строительство спортивных объектов

«Эпидемия коронавируса когда-то завершится, потому завершаем строительство спортивных объектов и благоустройство мест отдыха в нашей громаде.
– Реконструкция стадиона им.В.П.Куца – достраиваем футбольные поля 40х22 и 60х40;
– строительство многофункциональной спортивной площадки на территории Смородинской школы;
– Благоустройство зоны отдыха на р.Боромля в Тростянце», – написал он.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова....
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