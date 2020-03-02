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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53520

Директор Сумского лабораторного центра прокомментировал задержку отправки анализов на коронавирус

Сегодня, 21 марта, стало известно, что биоматериалы больного с подозрением на коронавирус со вчерашнего решили направить на тест только в понедельник.

По данным главврача Бурынской ЦРБ, ждать до понедельника - это решение Сумского областного лабораторного центра. Журналисты связались с директором учреждения Владимиром Збаражским, который сообщил: «Я ничего не решал. Кто решил, не знаю». На вопрос, когда выяснят, кто же решил тянуть, ответил: «Это в понедельник».

Кроме того, он пояснил, что в Сумском областном лабораторном центре тестов на коронавирус не делают, а перед тем, как отправлять биоматериалы на Киев для проведения анализов, сутки их высевают в лабораторном центре области, чтобы выяснить, есть ли необходимость в анализе на коронавирус.

По словам Владимира Збаражского, одновременно лабораторный центр Сумщины может высевать 5-7 образцов. По состоянию на сейчас, по его данным, в области высевают три образца. То есть, биоматериалы больного из Бурыни, могли проверить на грипп и вирусы (не COVID-19) и сейчас, однако кто-то решил подождать до понедельника.

Напомним, после обращения журналистов в Сумскую ОГА, биоматериалы бурынского больного пообещали забрать в Сумы сегодня, пишет Sumy.today.

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