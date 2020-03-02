На Сумщине осталось 8 подозрений на коронавирус Шосткинский случай не подтвердился.

Как сообщил сегодня, 21 марта, заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, из 9 подозрений на коронавирус в Сумской области одно отпало: у больного из Шостки лабораторный центр обнаружил грипп, пишет Sumy.Today.

Напомним: по состоянию на 23.00 20 марта в Украине 41 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, 3 человека умерли, 1 – вылечился.