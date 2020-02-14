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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47558

В Сумах 5 экипажей патрульных съехались на поимку наркомана за рулем (видео)

В Сумах патрульная полиция применила к водителю с признаками наркотического опьянения наручники и физическое влияние.

Произошло это сегодня, 21 марта, на ул. Леваневского. Прохожие сняли задержание и выложили видео в соцсети. На видео видно, что к месту происшествия съехалось 5 патрульных машин. А самого нарушителя заковали в наручники и пытаются куда-то вести, он сопротивляется двум патрульным, они падают и т.д. Удалось утихомирить нарушителя только всемером.

По данным пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, патрульные остановили автомобиль, у водителя которого имелись признаки наркотического опьянения. А при себе он имел вещество, похожее на наркотическое. На требования патрульных мужчина не реагировал, поэтому к нему применили физическое воздействие и наручники. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, пишет Sumy.Today.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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