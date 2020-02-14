В Сумах 5 экипажей патрульных съехались на поимку наркомана за рулем (видео)

Произошло это сегодня, 21 марта, на ул. Леваневского. Прохожие сняли задержание и выложили видео в соцсети. На видео видно, что к месту происшествия съехалось 5 патрульных машин. А самого нарушителя заковали в наручники и пытаются куда-то вести, он сопротивляется двум патрульным, они падают и т.д. Удалось утихомирить нарушителя только всемером.
По данным пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, патрульные остановили автомобиль, у водителя которого имелись признаки наркотического опьянения. А при себе он имел вещество, похожее на наркотическое. На требования патрульных мужчина не реагировал, поэтому к нему применили физическое воздействие и наручники. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, пишет Sumy.Today.
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