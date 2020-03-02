Мэр Сум рассказал, какие изменения ждут горожан с понедельника (видео)

Мэр Сум Александр Лысенко рассказал в прямом эфире в Фейсбуке о сегодняшних решениях заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности...
В субботу, 21 марта, появилась информация о том, что в Луцке зафиксирован первый случай заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19....
Шосткинский случай не подтвердился....
Сегодня, 21 марта, стало известно, что биоматериалы больного с подозрением на коронавирус со вчерашнего решили направить на тест только в...
В пятницу, 20 марта, в Бурынскую ЦРБ был госпитализирован мужчина, который 5 дней назад вернулся из Польши, и у которого...