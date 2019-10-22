Сумские кикбоксеры успели выиграть чемпионат Украины до карантина 12-15 марта в Одессе проходил чемпион Украины по кикбоксингу WAKO среди взрослых.

В нем приняли участие сильнейшие кикбоксеры Украины и представители Беларуси, Молдовы, Польши. Всего около 400 участников. Турнир проходил без зрителей.

Сумчане привезли домой две золотые медали. В весовой категории до 81 кг победил Мубарис Курбанов (лоу-кик), в весовой категории до 89 кг - воспитанник ОДЮСШ единоборств, студент СумГПУ Тимур Москаленко (кик-лайт).

Подготовили спортсменов тренеры Николай Кириченко и Виталий Кривопишин.