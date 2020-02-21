В Сумах планируют не пускать льготников в маршрутки

Об этом говорится в проекте решения исполкома, который сегодня опубликовали на сайте мэрии.
В нем говорится о том, что будет остановлена работа городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта КП «Электроавтотранс» с 00 ч. 01 мин. 24 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах. При этом коммунальный транспорт направят для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Также для ограничения пребывания в местах скопления лиц пожилого возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) отменят перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте с 00год. 01 мин. 24 марта.
Департамент коммуникаций и информационной политики совместно с КП «Электроавтотранс» ввели информирование сумчан о коронавирусе в коммунальном общественном транспорте....
Льготы не будут действовать до 9.00....
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» с 12.00 18 марта...
Сейчас коммунальный транспорт обрабатывается два раза в день средством «Жавилар»....
Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Вихтенко.... 2