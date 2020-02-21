Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:451718

В Сумах планируют не пускать льготников в маршрутки

При этом планируют со вторника, 24 марта, остановить работу коммунального транспорта.

Об этом говорится в проекте решения исполкома, который сегодня опубликовали на сайте мэрии.

В нем говорится о том, что будет остановлена работа городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта КП «Электроавтотранс» с 00 ч. 01 мин. 24 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах. При этом коммунальный транспорт направят для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Также для ограничения пребывания в местах скопления лиц пожилого возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) отменят перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте с 00год. 01 мин. 24 марта.

Общество Коммунальный транспорт Льготный проезд

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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