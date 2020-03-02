Стали известны радиальные маршруты, по которым будут ездить сумские маршрутки со среды Завтра, 22 марта, состоится заседание исполкома Сумского горсовета, на который выносится проект решения «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских радиальных автобусных маршрутах в г. Сумы».

Планируется внести с 25 марта изменения в схему движения перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах в г. Сумы, заменив диагональные маршруты на радиальные согласно приложению.

При этом большинство маршрутов, которые ездили из одного конца города в другой, будут доезжать только до центра. При этом некоторые маршруты совсем исчезают, а некоторые направления остаются совсем без транспортного сообщения (Василевка, Косовщина, Басы). Кроме того, общее количество маршруток будет всего 156. Тогда, как сейчас, официально более 300-т.