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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:006064

Стали известны радиальные маршруты, по которым будут ездить сумские маршрутки со среды

Завтра, 22 марта, состоится заседание исполкома Сумского горсовета, на который выносится проект решения «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских радиальных автобусных маршрутах в г. Сумы».

Планируется внести с 25 марта изменения в схему движения перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах в г. Сумы, заменив диагональные маршруты на радиальные согласно приложению.

При этом большинство маршрутов, которые ездили из одного конца города в другой, будут доезжать только до центра. При этом некоторые маршруты совсем исчезают, а некоторые направления остаются совсем без транспортного сообщения (Василевка, Косовщина, Басы). Кроме того, общее количество маршруток будет всего 156. Тогда, как сейчас, официально более 300-т.

К сведению

Маршрути руху автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах у м. Суми

№ маршруту

Маршрут руху

Максимальна кількість одиниць

 

Звичайний режим руху

1

Гамалія

-вул. Герасима Кондрат’єва

-20 років Перемоги

-вул. Петропавлівська

-пл. Покровська

Центр

3

 

3

Центр

-вул.Набережна р.Стрілки

-вул.Покровська

-пл. Покровська

-вул. Харківська

-пр-т  М. Лушпи

-вул. Героїв Крут

Героїв Крут

10

 

4

Аеропорт

-вул. Г.Кондрат’єва

-вул. Петропавлівська

-пл. Покровська

- вул.Набережна р.Стрілки

Центр

9

 

5

Хіммістечко

-вул. Богуна

-вул. Паркова

-вул. Борова

-вул. Римського- Корсакова

-вул. Серпнева

-вул. Охтирська

-вул. Харківська

-пл. Покровська

вул.Набережна р.Стрілки

Центр

8

 

6

Центр

- вул.Набережна р.Стрілки

-пл.Покровська

-вул. Героїв Сумщини

-вул. Горького

-вул. Металургів

-пр-т  Курський

-вул. Ковпака

Ковпака

4

 

 

 

 

7

Хіммістечко

-вул. Богуна

-вул. Паркова

-вул. Борова

-вул. Римського-Корсакова

-вул. Серпнева

-вул. Охтирська

-вул. Харківська

-пр-т  М.Лушпи

-вул. Героїв Крут

-вул. І. Харитоненка

-вул. Троїцька

-вул. Привокзальна

-вул. Родини Линтваревих

-вул. Баранівська

Баранівка

 

 

10

 

8

Центр

-вул. Набережна р. Стрілки

-вул. Горького

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Ветрова

-вул.Тополянська

Тополянська

3

 

10

Косівщина

-вул. Косівщинська

-вул. Пушкіна

-вул. Іллінська

-вул. Набережна р. Стрілки

Центр

13

 

12

Тімірязівка

-вул. Аерофлотська

-вул. Г.Кондрат’єва

-вул. Петропавлівська

-пл. Покровська

-вул. Кооперативна

-вул. Горького

-вул. Леваневського

-пл. Привокзальна

-вул. Привокзальна

-вул. Троїцька

-вул. Героїв Крут

-пр. М.Лушпи

-вул. Харківська

-пл. Покровська

-вул. Петропавлівська

-вул. Г. Кондрат’єва

Тімірязівка

12

 

13

Тепличний

-вул. Калинова

-вул. Білопільський шлях

-вул. Набережна р.Стрілки

Центр

10

 

16

Ковпака

-  вул. Ковпака

-  пр-т  Курський

-  вул. Металургів

-  вул. Леваневського

-  пл. Привокзальна

-  вул. Привокзальна

-  вул. Родини Линтваревих

-  вул. Баранівська

Баранівка

1

 

 

 

18

Веретенівка

-пр-т  Курський

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Набережна р.Стрілки

Центр

 

8

 

 

 

 

19

Центр

-вул. Набережна р.Стрілки

-вул. Іллінська

-вул. Чорновола

-вул. Роменська

Роменська

 

 

10

 

20

Центр

-вул.Набережна р.Стрілки

-вул.Кооперативна

-вул. Горького

-пр-т  Курський

-вул. Ковпака

Ковпака

12

 

 

 

21

Прокоф’єва

-вул. Прокоф’єва

-вул. К.Зеленко

-вул. СКД

-вул. Харківська

-Покровська площа

-вул. Набережна р.Стрілки

Центр

 

 

5

 

 

 

 

24

Баранівка

-вул. Родини Линтваревих

- вул. Баранівська

- пл. Привокзальна

- пр-т Шевченко

- вул. Набережна р. Сумки

- вул. Набережна р. Стрілки

- вул. Першотравнева

- вул. Я.Мудрого

- вул. Іллінська

- вул. Набережна р. Стрілки

- вул. Кооперативна

- вул. Набережна р. Сумки

Баранівка

 

 

 

2

 

51

Піщане

-пр. Курський

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Набережна р. Стрілки

Центр

 

5

 

52

Ковпака

-вул. Ковпака

-вул. Чернігівська

-вул. Білопільський шлях

-вул. С. Бандери

-вул. Іллінська

-пл. Покровська

-вул. Петропавлівська

-вул. 20 років Перемоги

-вул. Прокоф’єва

(в зворотному напрямку до пл. Покровська через):

-вул. К. Зеленко

-вул. СКД

-вул. Харківська

-пл. Покровська

-вул. Іллінська

Прокоф’єва

5

 

55

Покровська площа

-вул. Героїв Сумщини

-пр. Шевченка

-пл. Привокзальна

-вул. Троїцька

-вул. І.Харитоненка

-вул. Героїв Крут

-вул. Лінійна

-вул. Богуна

-вул. Охтирська

-вул. Лінійна

-вул. Героїв Крут

Героїв Крут

 

9

 

56

Ганнівка

-вул. Білопільський шлях

-вул. С.Бандери

-вул. Іллінська

-пл. Покровська

Центр

9

 

57А

Баранівка

-вул. Баранівська

-вул. Родини Линтваревих

-вул. Привокзальна

-пл. Привокзальна

-вул. Леваневського

-вул. Горького

-вул. Набережна р. Стрілки

Центр

1

 

60

В.Піщане

-пр-т Курський

-вул.Металургів

-вул.Горького

-вул.Набережна р.Стрілки

Центр

6

 

64А

Добровільна

-вул. 2-га Північна

-вул. Слобідська

-вул. Металургів

-вул. Горького

-вул. Набережна р.Стрілки

Центр

1

 

 

РАЗОМ

156

 

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