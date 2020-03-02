В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

В Киеве зарегистрировано еще 7 новых случаев заболевания, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших: две женщины 29 и 39 лет и 5 мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. Таким образом в Киеве 10 подтвержденных случаев, 8 их которых привезены из Германии и Франции.
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