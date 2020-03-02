В соседней с Сумщиной области коронавирус будут прогонять колокольным звоном Об этом рассказал глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн.

По словам владыки, он обсудил вопрос по телефону с епископами Губкинским и Грайворонским Софронием и Валуйским и Алексеевским Саввой. Они согласились с предложением митрополита, пишет сайт go31.ru.

Теперь до Пасхи ежедневно по особому расписанию во всех храмах Белгородской митрополии зазвучит колокольный звон. Это будет происходить в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

«В дореволюционной России было 1 280 монастырей и примерно 18 000 храмов. Колокольный звон покрывал практически всё пространство империи. Это был купол. Доказано, что все болезнетворные микробы при колокольном звоне уничтожаются», - заявил митрополит Иоанн.

По его мнению, духовность напрямую связана с квантами.

«Я не буду вдаваться в сложности научного объяснения. Хочу лишь сказать, что согласно квантовой механике (есть такая наука), помимо наших элементарных частиц, есть ещё волны, функции, которые составляют, скажем так, духовный мир нашего материального мира. За каждой частицей стоит волна, которая руководит этой частицей. И этот духовный мир постоянно прорывается в нашу жизнь», - считает митрополит.

По мнению владыки, крестово-купольная архитектура православных храмов способствует нисхождению на человека благодати. В результате происходит обновление, и болезнетворные микробы уничтожаются.

«Когда мы звоним в колокола, в людях возрождается надежда. Услышал колокольный звон – и понял, что он не один», - отметил митрополит.