Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50961

Как в Шостке дезинфицируют город (видео)

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога.

Общество Дезинфекция Коронавирус Шостка

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Как живет ФК «Сумы» на карантине?
Сегодня 10:33

Как живет ФК «Сумы» на карантине?

Главный тренер футбольного клуба «Сумы» Ярослав Песоцкий рассказал о жизни команды, сообщает сайт Ассоциации футбола Сумщины....

На Сумщине 10 подозрений на коронавирус
Вчера 23:15

На Сумщине 10 подозрений на коронавирус

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....

Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом
Вчера 22:08

Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом

Сегодня средства индивидуальной защиты получил медицинский персонал Сумской областной инфекционной больницы и Сумской городской детской больницы им. Св. Зинаиды....

В соседней с Сумщиной области коронавирус будут прогонять колокольным звоном
Вчера 21:58

В соседней с Сумщиной области коронавирус будут прогонять колокольным звоном

Об этом рассказал глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн....

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
Вчера 21:35

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

Информацию сообщил мэр города Виталий Кличко....

Новости

Сумские футзалисты борются за чемпионство в Беларуси
Сегодня 10:55
Как живет ФК «Сумы» на карантине?
Сегодня 10:33
Как в Шостке дезинфицируют город (видео)
Сегодня 09:50
На Сумщине 10 подозрений на коронавирус
Вчера 23:15
Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом
Вчера 22:08
В соседней с Сумщиной области коронавирус будут прогонять колокольным звоном
Вчера 21:58
В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
Вчера 21:35
Сумская нардепша рассказала, почему не раздает «гречку»
Вчера 21:02
Стали известны радиальные маршруты, по которым будут ездить сумские маршрутки со среды
Вчера 20:00
В Сумах планируют не пускать льготников в маршрутки
Вчера 19:45
Сумские кикбоксеры успели выиграть чемпионат Украины до карантина
Вчера 18:18
С понедельника сумчане будут жить по-новому (видео)
Вчера 18:07
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Статьи

5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
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18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
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11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
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Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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