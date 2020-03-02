Как в Шостке дезинфицируют город (видео)

Главный тренер футбольного клуба «Сумы» Ярослав Песоцкий рассказал о жизни команды, сообщает сайт Ассоциации футбола Сумщины....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....
Сегодня средства индивидуальной защиты получил медицинский персонал Сумской областной инфекционной больницы и Сумской городской детской больницы им. Св. Зинаиды....
Об этом рассказал глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн....
Информацию сообщил мэр города Виталий Кличко....