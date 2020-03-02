Как живет ФК «Сумы» на карантине?

«Тренерами были разработаны мероприятия, а руководством клуба утвержден план подготовки команды для выступления в сезоне 2020, включавший подготовку к матчам за Суперкубок Сумской области и «Кубок Геннадия Свирского», а в дальнейшем и участие в чемпионате Украины среди аматоров.
Команда начала свой первый сбор. Было подготовлено комплекс тренировочных мероприятий, тактических упражнений, тестов. Уже с первых тренировок ребята отличились значительным желанием работать, усиленной самоотдачей, ответственностью. К сожалению, команда была вынуждена пойти на карантин в связи с распространением COVID-19.
Мы понимаем ситуацию в стране и ответственно относимся к жизни и здоровью наших игроков. Поэтому ребята остаются дома до завершения карантина. Они будут получать задания и продолжат тренироваться индивидуально. Мы постоянно поддерживаем связь, игроки чувствуют себя нормально», - сообщил Ярослав Песоцкий.
ФК «Сумы» (в прошлом «LS Group») в сезоне 2019 стал чемпионом Сумской области среди команд высшей лиги.
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